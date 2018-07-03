Birgül Güler, Çanakkale Belediyespor'da

Mustafa SUİÇMEZ / Çanakkale,() -

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Çanakkale Belediyespor, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen 1990 doğumlu smaçör Birgül Güler ile sözleşme imzaladı. Voleybola Nilüfer Belediyespor altyapısında başlayan Birgül, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İdmanocağı'nda da forma giydi. Gösterdiği başarılı performansla milli takım formasını terletme başarısı gösteren Birgül Güler, Challenge Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

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