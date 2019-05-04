Birevim Elazığspor - Ümraniyespor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Birevim Elazığspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Elazığspor Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Elazığspor'un son dakikalarda büyük bir geri dönüşe imza attığını ifade ederek, şunları söyledi: "Klasik maç yorumu yapmayayım. Herhalde futbol bu yüzden çok seviliyor. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Geçen hafta bizim yaşadığımızı Ümraniye bu hafta yaşadı. Maça iyi ve dengeli başladık ama golden sonra moralimiz bozuldu. Bu moralsizlik ikinci yarıya da taşındı. 3-1 den sonra herkes yeniden maça döndü. 3-3'den sonra da duran topta belki 4-3’de yapabilirdik. Biz bugünü atlattık. 3. golden sonra rakiplerimiz strese girmiştir. Yarın ki Giresun-Afyon maçını bekleyeceğiz ve istediğimiz sonuç ortaya çıkarsa sonuna kadar bu işi kovalayacağız."

ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise 3-0'ın ardından maçın 3-3'e gelmesinin acı verici olduğunu belirterek, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Futbolun adaleti mi desem, ne desem bilemiyorum. Bu kadar pozisyon bulup, iyi oynayıp 3-0'dan sonra olanları hala anlamış ve tanımlamış değilim. Kelime bulamıyorum, cümle bulamıyorum ama maalesef son düdük çaldıktan sonra bunu da yaşamak varmış. Sadece üzgünüm, camiamızdan özür diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sefer Yılmaz'ın konuşması

- Ahmet Taşyürek'in açıklaması

(FOTOĞRAFLI)