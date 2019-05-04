Birevim Elazığspor - Ümraniyespor: 3-3

Taha AYHAN / MALATYA ()



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Şener, Uygar Bebek

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra (Dk.56 Bekamenga), Murathan, Gökhan Akkan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci (Dk.64 Murat Ceylan), Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı, Serdar Özbayraktar, Lamine Diarra, Abel Camara (Dk.76 Cengizhan)

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Aaron, Alaaddin, Yasir Subaşı, Andreas (Dk.63 Recep), Bahadır Taşdelen (Dk.83 Dialiba), Emircan, Serkan Göksu (Dk.90 Leandro), Muhammed, Atabey

GOLLER: Dk.84 Bekamenga, Dk.87 Mustafa, Dk.89 Mustafa (Elazığspor)- Dk.21 Bahadır, Dk.66 Emircan, Dk.79 Recep (Ümraniyespor)-

SARI KARTLAR: Idrissa Diarra, Murathan Özen, Murat Ceylan, Abdülkadir (Elazığspor)- Aaron (Ümraniyespor)



Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Birevim Elazığspor, Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18'inci dakikada Alaaddin'in ortasında Atabey kafayla dokundu, top az farkla auta çıktı.

21'inci dakikada Andreas’ın ortasında kalecinin uzaklaştırmadığı top Atabey'in önünde kaldı, onun pasında Bahadır düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur kaleyi yokladı meşin yuvarlak auta çıktı.

53'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur şutunu çekti, top seken direkten oyun alanına geri döndü, dönen topa bir kez daha vuran Timur’un şutunu kaleci kornere çeldi.

66'ncı dakikada topla ceza sahasına giren Bahadır, pasını verdi, topla buluşan Recep kaleciden sıyrılıp pasını Emircan'a gönderdi. Onun pasında topla buluşan Emircan boş kaleye gelişine sert vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0.

79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Recep, kaleye gelişine vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-3.

84'üncü dakikada ceza sahası dışından açılan ortaya iyi yükselen Bekamenga'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

87'nci dakikada ceza sahası dışından tek tek Ümraniyespor'lu savunma oyuncuları geçen Mustafa, sert vurdu, top ağlarla buluştu: 3-2.

89'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Ümraniyespor'lu futbolcunun eline çarpan topu hakem Yasin Kol penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu yapan Mustafa topu ağlarla buluştu: 3-3

Karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)