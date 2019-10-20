Birevim Elazığspor - Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2
Erkan BAY/ELAZIĞ,()- STAT: Gençlik Merkezi HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, İsmail Taygun Tasalı BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet, Onur, Yiğitcan, Ahmet Burak Solakel (Dk.74 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Serdar, Fırat (Dk.65 Cengizhan),...
Erkan BAY/ELAZIĞ,()-
STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, İsmail Taygun Tasalı
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet, Onur, Yiğitcan, Ahmet Burak Solakel (Dk.74 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Serdar, Fırat (Dk.65 Cengizhan), Murathan, Kadir Taşoğlu, Cihan
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Hüseyin, Nuri, İsmail, Haluk, Fatih (Dk.71 Mesut), Cerem, Fatih, Gökhan (Dk.46 Abdullah), Rıdvan, Recep (Dk.56 Yasin)
GOLLER: Dk.13 Yiğitcan (Birevim Elazığspor), Dk.85 (P) Haluk, Dk.90 Cerem (Piserro Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR:Serdar, Kadir Taşoğlu,Cengizhan (Birevim Elazığspor), Hüseyin, Cerem (Piserro Kahramanmaraşspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9'uncu hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Piserro Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Kadir Taşoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.
13'üncü dakikada sağ kanattan Kadir Bekmezci'nin kulladığı korner atışında, ceza sahası içinde bulunan Yiğitcan topa dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0
35'inci dakikada kullanılan serbest vuruşu Gökhan, direkt kaleye vurdu.Meşin yuvarlağı Ahmet kurtardı.
85'inci dakikada Talha ceza sahası içinde savunmanın yaptığı müdahale sonucu düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haluk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.1-1
90'ıncı dakika da Cerem'in, ceza sahası dışında şutu, ağlara gitti.1-2
Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığspor kendi sahasında Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.
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