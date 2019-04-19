Birevim Elazığspor - Osmanlıspor: 1-2

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet - Diarra, Murathan, Gökhan Akkan, Ahmet Burak, Kadir, Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir (Dk. 46 Cengizhan), Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra (Dk. 86 Bekamenga), Kamara (Dk. 75 Serdar)

OSMANLISPOR: Karcemarkas - Caner, Ali, Numan, Anıl, Sinan, Todoroviç (Dk. 58 Mertan), Burhan, Hasan, Mathew (Dk. 66 Galip), Gueye (Dk. 75 Privat)

GOLLER: Dk. 49 (P) Kadir (Elazığspor) - Dk. 84 Sinan, Dk. 90 Galip (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Yiğitcan, Cengizhan, Serdar (Elazığspor) - Caner, Matthew, Anıl (Osmanlıspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Birevim Elazığspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu.

13'üncü dakikada dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gueye'nin şutu oyun alanının dışına çıktı.

25'inci dakikada sağ kanattan Kamara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte bekleyen Diarra dokundu, top auta çıktı.

30'uncu dakikada Sinan'ın ceza sahası yayında çektiği şutu kaleci Ahmet kornere çeldi.

45'inci dakikada Caner'in ortasında kaleci boşa çıkınca topu önünde bulan Burhan sert vurdu, onun vuruşunda top üsten auta çıktı.

49'uncu dakikada hakem Ali Şansalan, Caner'in Osmanlıspor'lu Kadir'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Kazanılan penaltı vuruşunu yapan Kadir Bekmezci topu ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Todoroviç kafayla dokundu, direğe çarparak oyun alanına dönen topu savunma kornere gönderdi.

84'üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine açılan ortaya gelişine ayağının içiyle vuran Sinan, topu ağlara gönderdi: 1-1

90+5'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya gelişine vuran Galip, sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)