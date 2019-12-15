Birevim Elazığspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

Erkan BAY/ELAZIĞ,()

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan Özcan

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.46 Eren)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail- Özgür İleri, Doğanay, İlyas, Metincan (Dk.81 Yusuf), Harun (Dk.80 Alican), Birkan, Hakkı, Özgür Yılmaz, Ömer Gür (Dk.55 Berkay), Hakan

GOLLER: Dk.40 Doğanay, Dk.55 Metincan (Kastamonuspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Kadir Taşoğlu (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Onur, Hebat, Yiğitcan, Eren (Elazığspor), İlyas, Doğanay (Kastamonuspor)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’un 17'nci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında GMG Kastamonuspor’a 2-0 mağlup oldu.

37’nci dakikada Doğanay’ın ceza sahasından sert şutunu, kaleci Ahmet kontrol etti.

40’ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğanay’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

55’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Metincan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi :0-2.

Karşılaşma GMG Kastamonuspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.