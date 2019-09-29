Birevim Elazığspor - Bandırmaspor: 1-1

Erkan BAY / ELAZIĞ, ()

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Burak Pakkan, Kadir Kantekin, Hüseyin Can

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ali Karataş - Onur, Yiğitcan, Ahmet (Dk.86 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Ömer (Dk.46 Selim), Serdar, Cengizhan (Dk.46 İzzet), Murathan, Kadir Taşoğlu

BANDIRMASPOR: Hasan - Birhan, Sinan (Dk.69 Batuhan), Erkan, Adem, Abdullah, Hüseyin, Samet (Dk.78 Yusuf), Benhur (Dk.67 Ali Kucik), Rıdvan, İrfan

GOLLER: Dk.90 Selim (Birevim Elazığspor) - Dk.22 Benhur (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Serdar (Birevim Elazığspor) - İrfan (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 5’nci hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3’üncü dakikada Kadir Taşoğlu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Hasan kurtardı.

21’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

66’ncı dakikada Kadir Bekmezci’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Hasan kurtardı.

90’ncı dakikada Selim’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.