Birevim Elazığspor - Afjet Afyonspor: 0-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Suha Adiyaman, Cankut Gönenç
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri - Murathan, Serdar (Dk. 28 Kadir), Murat Ceylan, Gökhan, Yiğitcan, Ömer, Eren, Cengizhan, Dersim, Kadir (Dk. 81 Salih)
AFJET AFYONSPOR: Bekir - Türker (Dk. 71 Oltan), Bajram, Enes, Onur, Nazmi, Taşkın, Onurcan (Dk. 55 İsmet), Emre, Aykut (Dk. 46 Ersel), Gökhan
GOL: Dk. 77 Bajram (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Aykut, Oltan (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1’inci Lig'in 33’üncü haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor’a 1-0 mağlup oldu.
27’nci dakikada serbest vuruşu kullanan Cengizhan'ın vuruşu direğe çarparak auta gitti.
77’nci dakikada Bajram orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bajram sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
FOTOĞRAFLI