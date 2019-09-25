Birevim Elazığpor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()



STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Şevket Can Arslan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Barış Sun

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ali- Hasan, Fırat, Selim (Dk.61 Embiya), Hebat, Ömer, Eray, Muhammed (Dk.68 Cengizhan), İzzet, Ahmet, Cihan (Dk.72 Ömer)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan- Özkan, Alper, Yunus, Kayhan (Dk. 69 Emre), Caner, Halil (Dk.46 Berkay), Hasan, Sefer, Enes, Mehmet (Dk.90 Mert)

GOL: Dk. 64 Hasan (Büyükçekmece Tepecikspor)

SARI KARTLAR: İzzet (Elazığspor), Enes, Hasan, Emre, Caner (Büyükçekmece Tepecikspor)



Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Birevim Elazığspor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 mağlup olarak elendi.

64'üncü dakikada Büyükçekmece Tepecikspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden Hasan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

79'uncu dakikada Elazığspor'da Cengizhan savunmadan topu kapıp sağ kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunda kaleci son anda topu çeldi.

Karşılaşma, Büyükçekmece Tepecikspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



