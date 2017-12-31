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Bir tek Göztepe kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 3'üncü sırada bitiren, Eurochallenge Cup'ta da son 16'ya kalan Göztepe, ülkemizi halen Avrupa'da temsil eden tek erkek takımı konumunda. Beşiktaş Mogaz, iddialı...

Bir tek Göztepe kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 3'üncü sırada bitiren, Eurochallenge Cup'ta da son 16'ya kalan Göztepe, ülkemizi halen Avrupa'da temsil eden tek erkek takımı konumunda. Beşiktaş Mogaz, iddialı başladığı Şampiyonlar Ligi'ne erken veda ederken, Beykoz Belediyespor da yeni yılı görmeden EHF Kupası'ndan elendi. Sezon başında Türkiye'yi Eurochallenge Cup'ta temsil etmeye hak kazanan Amasya Taşova'nın da yarışmadan çekilmesiyle erkekler kategorisinde bir tek Göztepe, Avrupa arenasında yoluna devam etti. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Eurochallenge'da 10-11 Şubat'ta İzmir'de, 17-18 Şubat'ta da Atina'da AEK ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Erkeklerde ülkemizi temsil eden tek ekibiz. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi. 
Avrupa'da hedeflerinin çeyrek final olduğunu vurgulayan Deniz Durmaz, "İki sezondur Göztepe bayrağını Avrupa'da dalgalandırıyoruz. Bu sezon PAOK'u eleyip bir üst tura yükseldik. AEK karşısında da iyi skorlar almak istiyoruz. Gelecek sezon ise hedefi büyüttük. Amacımız Eurochallenge Cup'ın bir üstü olan EHF'de yer almak" diye konuştu. Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladıklarını belirten Durmaz, "Amacımız devre arasına 2. basamakta girmekti. Hedefimizde minik bir sapma oldu. 4 Şubat'ta ligin ikinci yarısı başlayacak. Ardından zor bir takvim bizi bekliyor. Önce Eskişehir'de kupa maçlarına çıkacağız ardından AEK müsabakalarını oynayacağız. Milli takımlara giden oyuncularımızın dönmesiyle hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. 

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