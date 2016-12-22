'Bir parke de sen koy' sloganıyla voleybol salonu

KARŞIYAKA'da voleybol şubesinin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kullanılmayan yüzme havuzunun yerine, 'Bir parke de sen koy' sloganıyla yaptırmaya başladığı voleybol altyapı salonunda hafriyat ve dolgu işleri tamamlandı.

Zemini sağlamlaştırıldıktan sonra salonun temeli atılacak. Salonun yapımı için 15 ton demire ihtiyaç olduğu belirtildi. Şimdiye kadar inşaat için camiadan 4 bin TL ve 2 ton demir desteği alan şube, katkıların artmasını bekliyor.



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