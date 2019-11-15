Bir anlık hevesle başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

TEKVANDO yapan arkadaşlarından heveslenerek başladığı spor yaşamında dünya şampiyonluğu ve işitme engelliler olimpiyat madalyası kazanan milli sporcu 33 yaşındaki Ayşegül Gökkaya, "Hedefim ikinci defa dünya şampiyonluğu kazanmak. Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Ülkemi başarımla dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.

Mersin'de yaşayan doğuştan işitme engelli Ayşegül Gökkaya, 9 yıl önce arkadaşından heveslenerek kardeşiyle tekvandoya başladı. Evde kardeşiyle çalışan Gökkaya, azmi ve kararlılığı sayesinde gösterdiği başarılarla 7 yıl önce milli takıma girdi. Başarısız olduğu düşüncesiyle kardeşi tekvandoyu bırakırken Ayşegül Gökkaya, 2013'te Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ikinci, Ermenistan'da 2015'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Samsun'da 2016'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise birinci oldu. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ferdi olarak gümüş madalya elde eden Gökkaya, takım kategorisinde altın madalya kazanan Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.

PAKETLEME İŞİNDE ÇALIŞIYOR

Bir makarna fabrikasında paketleme bölümünde görev yapan Ayşegül Gökkaya, spor kariyerinde 4 de Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Milli takım formasıyla önemli başarılara adını yazdıran Gökkaya, Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Gelecek yıl Yunanistan'da yapılacak İşitme Engeliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Ayşegül Gökkaya, 2021'de düzenlenecek İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Gökkaya, "Dünya şampiyonluğu kazandım. Olimpiyatta altın madalya kazandım. Hedefim ikinci defa dünya şampiyonluğu kazanmak. Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Ülkemi başarımla dünyaya duyurmak istiyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayşegül Gökkaya antrenman yaparken

- Ayşegül Gökkaya ile röportaj

