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Binlerce çocuk maraton ruhunu yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından "Anneler Günü"nde Türkiye'nin en büyük çocuk maratonu olan "İstanbul Çocuk Maratonu" 3. kez düzenlendi.  Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda düzenlenen ve 0-15 yaş grubu arasında...

Binlerce çocuk maraton ruhunu yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından "Anneler Günü"nde Türkiye'nin en büyük çocuk maratonu olan "İstanbul Çocuk Maratonu" 3. kez düzenlendi. 
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda düzenlenen ve 0-15 yaş grubu arasında binlerce çocuğun ve ailelerin katıldığı etkinlikte amac çocukların yarıştırılması değil, çocuklara "Maraton Bilinci" ve "Spor Kültürünü" aşılamak olduğu belirtildi.
Sporaşk Gösteri Grubu, sanatçılar Betül Demir, Aydın Kurtoğlu, Nur Ertürk, Tuğba Yurt ve Orçun Bora'nın yanısıra Maskot Mehter Takımı ve Eğlenceli Bando Takımı gösterileri de organizasyona renk kattı. Etkinlikte ünlü sanatçılar ve sahne şovları da yer aldı.  
 

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İSTANBUL- 

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