Binicilikte CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı sürüyor

Ahmet Turhan ALTAY - Yağmur YETİMOĞLU / İSTANBUL ()

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde devam ediyor.

11 Balkan ülkesinin katılımıyla 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda dünyaca ünlü 150 sporcu ve 250 at yer alıyor. Kemer Country Club'ın uluslararası tesislerinde gerçekleştirilen dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken, ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek. Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkıyor.

Atlı Spor Direktörü Atilla Akbıyık, CSI Engel Atlama Yarışmaları'na olan katılımdan memnun olduklarını belirterek, "En üst düzeyde at ve binici katılımı var. Seyirciler keyif alıyorlar, çocuklar etrafta oynuyorlar. Çok güzel bir ortam, yarışma için çok uygun bir yerdeyiz. Gördüğüm kadarıyla da herkes memnun" dedi.

4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası hakkında da konuşan Akbıyık, "Önümüzdeki hafta Balkan Şampiyonası var, burada Milli Takımlar düzeyinde koşulacak. Türk Milli Takımı olarak da çok güzel hazırlanıldığını düşünüyorum. Balkan ülkeleri de son yıllarda çok iyi dereceler almaya başladılar. Çekişmeli bir yarış olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Heyecanlı olduğunu söyleyen genç binici Aslı Aközbek ise, "Öncelikle hepimiz çok heyecanlıyız. Sonuçta bu uluslararası bir yarışma. Balkan Şampiyonası'nda da takımlar koşacak, bu Türkiye için de önemli bir yarışma. Şu an benim hedefim ise sağlıklı bir şekilde düzgün ve hatasız koşmak" şeklinde konuştu.

CSI Engel Atlama Yarışmaları'nın uzun bir aradan sonra Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirten binici İzzet Aboresi de, Balkan Şampiyonası'nın önemine vurgu yaparak, "Bu hafta International yarışma yapıldı. CSI uzun bir aradan sonra ülkemizde gerçekleştirildi. Haftaya da Balkan Şampiyonası var ve tahminimce katılım 6-7 ülke arasında olacak. Güzel bir 2 hafta geçecek. Yoğun bir tempoda yarışma programımız var. Önümüzdeki hafta Balkan Şampiyonası olduğu için çok fazla yabancı binici gelecektir. Milli takımlar olarak her kategoride kazanmayı hedefliyoruz. Bütün sene bunun için çalışıldı. Türkiye için en önemli müsabakalardan birisi" dedi.

Her kategoride birincilik hedeflediklerini söyleyen binici Sercan Yılmaz ise, "CSI Engel Atlama Yarışları uzun zamandır yapılmıyordu. Haftaya da Balkan Şampiyonası var. Haftaya daha yoğun geçecektir. Ülkemiz açısından güzel bir organizasyon. Milli takım olarak iyi yerdeyiz. Haftaya her kategoride birincilik hedefliyoruz" diye konuştu.

