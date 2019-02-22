Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Bingöllü atlet, Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği'nce (IAAF) 17 Şubat'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Balkan Atletizm Salon Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bingöl'ü temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu...

Bingöllü atlet, Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği'nce (IAAF) 17 Şubat'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Balkan Atletizm Salon Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bingöl'ü temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Milli Atlet Bedirhan Alpagu, yüksek atlama branşında 2.0 metrelik derecesiyle 3'üncü oldu. Alpagu yeni hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.
Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli Atlet Bedirhan Alpagu, Bingöl’e döndü. Alpagu, Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan’da yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda okulunu temsil edecek. Bingöl'de özel bir lisenin 11'inci sınıfında eğitim gören Alpagu, şimdi hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade ederek, "Yüksek atlama milli takım sporcusu olarak Fenerbahçe Kulübü'ndeyim. Geçen sezon atladığım 2.05 dereceyle bu yıl milli takım kamplarına katılmayı başardım. Bu kamp sezonunda iyi hazırlandım ve 17 Şubat’ta İstanbul’da yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Türkiye birincisi oldum. Şimdiki hedefim Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında okulumu en iyi şekilde temsil ederek Okullararası Dünya Şampiyonası katılmak olacak. Bingöl'e iyi derecelerle dönmeyi hedefliyorum" dedi.
Bedirhan Alpagu’yı çalıştıran Ahmet Demir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da atletizmin teknik branşlarının pek yapılmadığı halde bütün şartları zorlayarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demir, "Artık hedefimiz dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında Bingölü en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu yılki hedefimiz, dünya yıldızlar oyunlarında dereceye girebilmek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328