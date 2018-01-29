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Bingöl'de taraftar sahaya girince voleybol maçı yarıda kaldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde dün oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor voleybol maçı, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu'nun...

Bingöl'de taraftar sahaya girince voleybol maçı yarıda kaldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde dün oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor voleybol maçı, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu'nun 19'uncu haftasında, Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda dün Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geldi. Misafir ekip karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazandı. İkinci setin başlamasıyla birlikte hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya girdi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevnespor oyuncuları soyunma odasına gitti. Karşılaşmayı yöneten hakemler maçı tatil etti.

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