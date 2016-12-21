Bilyoner.com KBL’de 9.Hafta geride kaldı

İSTANBUL- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 9.hafta tamamlandı. Oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Canik Bld. 72-70 Botaş

Canik Belediye konuk ettiği Botaş’ı 72-70’lik skorla mağlup etti. Ev sahibi Canik’te Shay Murphy 21 sayı – 4 ribaund ve Naignouma Coulibaly 16 sayı – 13 ribaund ile mücadele etti. Botaş’ta ise Odyssey Sims 24 sayıya ulaştı.

Beşiktaş 72-62 Girne Üni.

Beşiktaş evinde ağırladığı Girne Üniversitesi’ni 72-62’lik skorla geçti. Beşiktaş’ta Iva Perovanovic 18 sayı – 8 ribaund, Kiah Stokes 17 sayı – 13 ribaund ve Shavonte Zellous 15 sayı – 4 ribaund -3 asistle maçı noktaladı. Girne Üniversitesi’nde ise Cappie Pondexter 18 sayıya ulaştı.

İstanbul Üniversitesi 72-102 Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesi’ni 102-72 gibi farklı bir skorla geçti. Konuk ekipte Kuanitra Holligsvorth 22 sayı – 11 ribaund, Tiffany Carson 21 sayı – 4 ribaund ve Courtney Vandersloot 23 sayı – 4 ribaund – 8 asist ile mücadele etti. İstanbul Üniversitesi’nde ise Sasa Cado 23 sayıyla en skorer isim oldu.

Adana Aski 56-57 MBK Doğuş Hastanesi

MBK Doğuş Hastanesi deplasmanda karşılaştığı Adana Aski’yi 57-56’lık skorla yendi. Mersin ekibinde Jamierra Shante 20 sayı – 5 ribaund – 3 asistle oynadı. Aski’de ise Alex Bentley 24 sayıya ulaştı.

Bellona AGÜ 60-56 Galatasaray

Bellona AGÜ evinde ağırladığı lider Galatasaray’ı 60-56’lık skorla mağlup etti. AGÜ’de Chelsea Gray 17 sayı – 11 ribaund – 7 asistle yıldızlaştı. Galatasaray’da ise Pınar Demirok ve Astou Traore 15’er sayıya ulaştı.

Mersin BŞB. 60-72 Hatay BŞB.

Hatay Büyükşehir Belediye deplasmanda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediye’yi 72-60 yendi. Hatay ekibinde Katsiaryna Snytsina 23 sayı ve Courtney Paris 21 sayıyla oynadı. Mersin Büyükşehir Belediye’de ise Gintare Petronyte 18 sayıya ulaştı.

Fenerbahçe 92–58 Tosyalı Toyo Osmaniye

Fenerbahçe evinde konuk ettiği Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 92-58 gibi farklı bir skorla geçti. Fenerbahçe’de Jantel Lavender 24 sayı – 6 ribaund – 3 asist ve Esra Ural 18 sayı – 10 ribaund ile oynadı. Osmaniye’de ise Monica Engelmar 20 sayı üretti.