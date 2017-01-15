Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta tamamlandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61
İSTANBUL /
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta bugün oynanan 2 maçla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61 İSTANBUL /
15 Ocak 2017 Pazar 18:27
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61
İSTANBUL /
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