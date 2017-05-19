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Bilek güreşinde Avrupa Şampiyonu olan Bağ çiçeklerle karşılandı

Nedim KOVAN/ORDU, () – POLONYA’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında, gençler kategorisinde sol kolda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan 18 yaşındaki Yeter Bağ, memleketi Ordu’da coşkuyla, çiçeklerle karşılandı. Polonya’da...

Bilek güreşinde Avrupa Şampiyonu olan Bağ çiçeklerle karşılandı

Nedim KOVAN/ORDU, () – POLONYA’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında, gençler kategorisinde sol kolda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan 18 yaşındaki Yeter Bağ, memleketi Ordu’da coşkuyla, çiçeklerle karşılandı.
Polonya’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında bayanlar kategorisinde sol kolda gençlerde Avrupa Şampiyonu olan Yeter Bağ, Ordu’nun Altınordu ilçesinde Durugöl Gençlik Merkezi’nde çiçeklerle karşılandı. 3 yıllık emeğinin karşılığını Avrupa şampiyonluğunu kazanarak aldığını belirten Yeter Bağ, “Bu yıl gençler kategorisinde son yılımdı şampiyon olduğum için çok mutluyum. Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok gururluyum.  Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyon sporcu Yeter Bağ’ı tebrik ederek, “Özellikle Gençlik Haftasını kutladığımız bu günde Avrupa Şampiyonu madalyasını Ordu’muza getirdi. Bu da bizleri, gençlerimizi ve spor camiasını mutlu etti. Yeter kızımız 3 yıldır bizlerin gururu, katıldığı bütün maçlarda şampiyon oldu. İstiklal Marşı’mızı Avrupa da bütün ülkelere dinletip gelmesi bizi son derece mutlu etti. Şampiyonada Avrupa üçüncüsü olan Bünyamin Namlı’yı da tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonasında ilimize toplamda üç madalya geldi. İnşallah bundan sonra büyükler kategorisinde de Yeter kızımızdan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın madalyalar bekliyoruz” diye konuştu.

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