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Bilardoda kadınlar ve gençler finalistleri belli oldu

 ANTALYA / Türkiye Bilardo Şampiyonası rekor katılım ve büyük bir heyecan ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm merkezinde devam ediyor. Maritim Pine Beach Oteli Convention Center'da düzenlenen şampiyonada 3 bant kadınlar...

Bilardoda kadınlar ve gençler finalistleri belli oldu

 ANTALYA /

Türkiye Bilardo Şampiyonası rekor katılım ve büyük bir heyecan ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm merkezinde devam ediyor.

Maritim Pine Beach Oteli Convention Center'da düzenlenen şampiyonada 3 bant kadınlar ve gençlerde finalistler belli oldu.

Gençlerde 2016'yı şampiyon tamamlayan Arda Güngör, Batuhan Uludağ'ı 30-27, Alperen Emin Cebeoğlu ise Muhammed Mustafa Kılıç'ı 30-29 mağlup ederek adlarını finale yazdırdılar.

Kadınlarda ise şampiyonluklara ambargo koyan Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı'yı 30-11 ile geçerek, Ayşegül Fendi ise İpek Kosdere'yi 30-20 mağlup ederek final oymaya hak kazandılar.

Final maçları bugün 17.00'de başlayacak.

AYDEMİR: "BİLARDO ELİT BİR SPOR"

Türkiye Bilardo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Maritim Pine Beach Oteli Önbüro Müdürü Erkan Aydemir, "Geçmişte herkesin özellikle okul yıllarında tanıştığı bilardonun bugün bu seviyeye gelmesi bizi sevindirdi. Birbirinden yetenekli bilardocuların maçlarını izlemek keyif verici. Turistler bizleri arayarak maçları izlemek için geliyorlar. Personelimiz mesai öncesinde veya sonrasında salona giderek ustaların maçlarına bakıyor. Elit bir spor olan Bilardo Şampiyonası'nın her sene burada düzenlenmesini isteriz" şeklinde konuştu.

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