Bilardoda 2016’nın en iyileri ödüllendirildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - TÜRKİYE Bilardo Federasyonu tarafından 2016 yılında dereceye giren en iyi sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun ödül töreni Antalya’nın Serik İlçesi’ne bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Resort Otel’de gerçekleştirildi. Federasyon tarafından ilk defa düzenlenen törene Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Başkan vekili Cumabey Germi, yönetim kurulu üyeleri Ümit Özkul ve Yağmur Aslan ile sporcular katıldı.

Federasyon Başkanı Ercan, “2016 yılında yapılan turnuvalarda dereceye giren bilardocularımıza ödüllerini veriyoruz. Türkiye Bilardo Federasyonu diğer federasyonlar gibi örnek bir federasyon olma yolunda ilerliyor. Federasyonumuzun gelirleri arttıkça tanınılırlığımız ve prestijimiz yükseldikçe bu ödüller de artacaktır. 2016 yılında yüksek performans gösteren 48 sporcumuzu tebrik ederim” dedi.

Ödül töreninde, 3 bant büyük erkekler, 3 bant kadınlar, 3 bant gençler, pool erkekler, pool kadınlar, pool gençler, pool yıldızlar ve artistik bilardo kategorisinde dereceye giren toplam 48 sporcuya plaket ve toplam 113 bin TL para ödülü verildi.

2016 yılını 3 bant büyük erkeklerde Mehmet Can Çapak, 3 bant kadınlarda Gülşen Degener, 3 bant gençlerde Arda Güngör, Pool erkeklerde Onur Yıldırım, pool kadınlarda Eylül Kibaroğlu, pool gençlerde Samet Değirmenci, pool yıldızlarda Mehmet Ulaş İşcan ve artistik bilardoda Serdar Gümüş zirvede tamamladı.

Ödül alan sporcular Türkiye’deki başarılarla yetinmeyeceklerini, Avrupa ve dünyada da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

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