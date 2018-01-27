Bilardo okul sporlarında

Ercan: "Sporumuzun geleceği için atılması gereken en önemli adım atılmıştır"

İstanbul

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirmek istediği en büyük hedeflerinden birine daha ulaştı.

Bilardo sporu artık Okul Sporları bünyesine alındı.

25-30 yıl önce okuldan kaçılıp bilardo oynamaya gidilen günlerden, günümüzde okullara bilardo sporunun gelmesi ve yetişme çağındaki çocuklar ile gençlere bilardonun ders olarak verilecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ecz.Ersan Ercan sosyal medya hesabından özetle şu açıklamayı yaptı:

"Bilardoda artık bambaşka bir sayfa açılıyor. Antrenöründen salon sahibine, sporcusundan üreticisine kadar herkesi çok yakından etkileyecek, lisanslı sporcu sayısının artmasından, yeni neslin bilardoyla tanışmasına kadar birçok konuda bizlere avantaj sağlayacaktır.

Rekorlar kitabına giren 1500 kişilik şampiyonalarımızda sadece 60 genç bilardocunun yarışması ve bu bağlamda 10-15 sene sonra sporumuzun geleceği düşünüldüğünde, bu konunun önemi bir kez daha anlaşılacaktır.

Sonuçlarını hemen değil, birkaç sene içinde hissetmeye başlayacağız belki ama, şu andan itibaren bilardo ikliminin pozitif bir şekilde değişeceği aşikardır.

Sporumuzun geleceği için atılması gereken en önemli adım atılmıştır.

Bundan böyle sporcu, hakem, salon sahibi, il temsilcisi, antrenör vb. hemen hemen herkese çok büyük görevler düşmektedir. Sporumuza yeni başlayacak adaylar ile ilk buluşma noktası olan salonlarımızın revizyonu ve standardizasyonu, kamuoyundaki algısına yönelik görsellik ve sporcu duruşu, artık hepimizi eskisinden çok daha yakından ilgilendiren konu başlıkları haline gelmiştir.

Bu konuda bizlere sonsuz destek veren başta Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan olmak üzere tüm Genel Müdür Yardımcılarımıza ve Daire Başkanlarımıza şükranlarımı sunarım. Bunun yanında benimle birlikte uzun bir zamandır çalışan ve bu konuda çok büyük gayretleri olan Eğitim Kurulu Başkanımız Nurettin Karakurt ve Genel Sekreterimiz Ece İmge Yılmaz'a teşekkür ediyorum.

Artık işimiz hem çok daha kolay, hem çok daha uzun. Bu fırsatı hep birlikte en güzel şekilde değerlendireceğimize inanıyorum.

24 yıllık federasyon tarihinin en önemli hamlesi olan OKUL SPORLARI bilardo camiamıza hayırlı olsun."

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