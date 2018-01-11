Bilal resmen Akhisarspor'da

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR, ()

SÜPER Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Bilal Kısa'yı kadrosuna dahil ederek ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

İlk olarak Kardemir Karabükspor'dan golcü Seleznyov'la anlaşan yeşil-siyahlılar, 34 yaşındaki Bilal'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Süleyman İşçi de katıldı. Bilal Kısa imzayı atar atmaz Antalya kampına katılmak için yola çıktı. Başkan Eryüksel, Bilal ve Seleznyov'un yanı sıra bir defans oyuncusu daha alacaklarını açıkladı.

Bilal, 2012-2013 sezonun devre arasında geldiği Akhisar Belediyespor'da 2.5 yıl forma giymişti.