Bilal Kısa, istenileni veremedi

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de 2.5 yıl önce Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Galatasaray'a giderken takımın yıldızı olan Bilal Kısa, devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda beklenen patlamayı yapamadı.

Kariyerinde 2013-2015 yılları arasında 2.5 sezon forma giydiği Akhisarspor'da as kadronun değişmezlerinden olan orta saha oyuncusu, performansıyla yeniden A Milli Takım'a kadar yükseldi. Akhisar'da 2014-15 sezonunda tamamı ilk 11'de 31 maçta forma giyip 6 gol, 8 asistle oynayan Bilal, sezon sonunda takımın eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılılarda 2015-16'da lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 36 maçta 8 golle oynayan Bilal, ardından 1.5 sezonluk Bursaspor macerası yaşayıp devre arasında yuvaya döndü. Akhisar'a dönüşünde ligdeki 8 maçın 6'sında oynayan 34 yaşındaki Bilal Kısa, yalnız 1 maçta ilk 11'de şans bulabildi. Yedek kulübesini mesken tutan tecrübeli futbolcu, 6 maçta toplam 175 dakika sahada kalıp gol ve asist katkısı yapamadı.

Öte yandan Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanan Akhisarspor'da cezalı Serginho dışında eksik bulunmuyor.

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