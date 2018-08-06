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Bilal Kısa: "Galatasaray'a karşı zoru başardık"

"Penaltılar öncesi çok umutlu değilim" SERHAN TÜRK / KONYA,() Bilal Kısa, "Lige moralli girmek istiyorduk. Galatasaray'a karşı kazanmak zor. Zoru başardık" dedi. Akhisarspor'un takım kaptanı Bilal Kısa, Galatasaray'ı mağlup ettikleri...

Bilal Kısa: "Galatasaray'a karşı zoru başardık"

"Penaltılar öncesi çok umutlu değilim"

SERHAN TÜRK / KONYA,()

Bilal Kısa, "Lige moralli girmek istiyorduk. Galatasaray'a karşı kazanmak zor. Zoru başardık" dedi.
Akhisarspor'un takım kaptanı Bilal Kısa, Galatasaray'ı mağlup ettikleri Süper Kupa karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Bilal Kısa, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra tarihimizde ilk defa kazandık ve Akhisarspor'a ve taraftarımıza armağan etmiştik. Bunun ikincisini yapmak istiyorduk. Ligler başlamadan önce oraya da moralli girmek istiyorduk. Tabii ki Galatasaray'a karşı kazanmak çok zor. Zoru başardık. Bugün gerçekten iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Daha erken de bitirebilirdik aslında uzatmalara gitmeden. İki taraf içinde seyir açısından çok iyi maç oldu. Çok mutluyuz. Akhisarspor'a, ilçemize armağan olsun. İki kupayla kapattık. Büyük başarıya imza attık. Şimdi bu kupaların sevincini kutlayacağız" diye konuştu.
"PENALTILAR ÖNCESİ ÇOK UMUTLU DEĞİLDİM"
Karşılaşmanın penaltı atışlarına gitmesinin ardından çok umutlu olmadığını söyleyen Bilal Kısa, "Açıkçası çok umutlu değildim. Muslera'nın daha önce çok penaltı çıkartmışlığı vardı. Açıkçası korkuyordum. Uzatmalara gider diye dün idmanda da çalıştık. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi penaltı attı herkes. Hiç kaçırmadık. Fatih'i de son penaltıdan dolayı tebrik etmek lazım. Çok mutluyuz, söylenecek bir şey yok. Artık lige başlayacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Bilal Kısa'nın açıklamaları
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