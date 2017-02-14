Biatlon kızlarda Fransız Camille birinci, Gülşah 18'inci oldu

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Biatlon kızlar 6 kilometre yarışında Fransa'dan Camille Bened birinci oldu. Türkiye'den Gülşah Ağa ise 18'inci oldu. Aşkale'nin Kandilli Beldesindeki Kayak Merkezindeki biatlon kızlar 6 kilometre yarışını 17:42.02'lik derecesiyle Fransız Camille Bened kazandı. Yarışmalarda 18:03.07'lik derecesiyle Ukraynalı Khrystyna Dmytrenko ikinci, 18:04.01’lik derecesiyle Rusya'dan Anastasia Shevchenko üçüncülük kazandı. Türkiye adına yarışan Gülşah Ağa 18'inci, Bahar Sönmez 33'üncü, Büşra Çelebi 44'üncü, Nazlıcan Düzce ise 46'ncı sırada yer aldı. Yarışı birincilikle tamamlayan Camille Bened "Çok zorlu ve yorucu bir yarıştı. Bu benim ilk olimpiyatım ve kazandığım ilk altın madalya. Çok mutluyum" dedi. Öte yandan Kandilli Kayak Merkezindeki yarışları Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Jakov Kitarovic de izledi. Hırvatistan'dan gelen sporcuları ile bir süre konuşan Kitarovic, daha sonra Erzurum'a gitti. FOTOĞRAF