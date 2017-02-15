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Biatlon 10 kilometrede ilk ikiyi Fransa kazandı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde biatlon erkekler 10 kilometre takip yarışmasında Fransız atlet Thomas Briffaz altın madalya kazanırken Türk Milli takımından Okan Alalma 36'ncı olabildi. EYOF'da dünkü 7,5 kilometre yarışını...

Biatlon 10 kilometrede ilk ikiyi Fransa kazandı
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde biatlon erkekler 10 kilometre takip yarışmasında Fransız atlet Thomas Briffaz altın madalya kazanırken Türk Milli takımından Okan Alalma 36'ncı olabildi.
EYOF'da dünkü 7,5 kilometre yarışını dördüncü sırada tamamlayan Fransız atlet Thomas Briffaz iki atışını kaçırıp ceza almasına rağmen 28:45.9'luk derecesiyle yarışmayı birinci sırada tamamladı. Onu, vatandaşı Jason Drezet üç saniye geriden takip etti. Üçüncülük ise Drezet ile arasında sadece iki salise bulunan Rus Andrei Viukhin'in oldu. 
Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Okan Alalma 36'ncı, Cihad Demir  ise sadece iki atışını kaçırmasına rağmen yavaş kayınca yarışmayı 37'nci olarak tamamladı. Diğer yarışmacılar Hayri Yaşar 45'inci, Adem Ataş 47'nci oldu. 
Yarışmayı birincilikle tamamlayan Fransız atlet Thomas Briffaz, Erzurum'da düzenlenen EYOF'un çok başarılı bir organizasyon olduğunu ve altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Andrei Viukhin, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, pistin iniş ve çıkışlarının çok zorlu olduğunu ancak, iyi yarıştığını,madalya kazanmanın önemli olduğunu bildirdi. EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, Erzurum'da düzenlenen organizasyonun çok iyi olduğunu ve tüm önlemlerin üst düzeyde alınmış olduğunu söyledi.   FOTOĞRAFLI  

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