Beylikdüzü, Yaşam Vadisi Spor Şenliği’nde buluştu

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Yaşam Vadisi Spor Şenliği 7’den 70’e tüm sporseverleri bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gelişim Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği Yaşam Vadisi Spor Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Halk, Üniversiteli ve Çocuk kategorilerinde gerçekleştirilen koşu ile başlayan etkinlik, Yaşam Vadisi Sahnesi’nde sahnelenen pilates, aerobik, yoga, zumba, aikido, capoeira, modern dans, jimnastik ve Paw Tauch Hip-Hap gösterileri sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

YÜZLERCE SPORSEVER ŞENLİKTE BİR ARAYA GELDİ

Genciyle yaşlısıyla yüzlerce sporseveri buluşturan Yaşam Vadisi Spor Şenliği, Tören Alanı’ndan başlayıp 1’inci Etap içinde devam eden koşu ile başladı. Halk ve Üniversiteli kategorilerinde katılımcılar 4 km koşarken Çocuk kategorisine katılım sağlayan minikler 800 metre koşarak bitiş çizgisine varmak için ter attı. Halk ve Üniversiteli koşu etkinliğinin birincileri bir yıl, ikincileri altı ay, üçüncüleri üç aylık spor merkezlerine üyelik ödülünün sahibi oldu. Çocuk koşusundaysa katılan her çocuk madalya ve spor merkezlerine üyelik ödülü ile ödüllendirildi.

Koşu sonunda dereceye girenler, ödüllerini Beylikdüzü Belediye 1’inci Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Mehmet Soyal’ın elinden aldı.

(FOTOĞRAFLI)