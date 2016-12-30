Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Best Balıkesir-Yeşil Giresun Belediyespor: 81-76

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () SALON: Balıkesir Yeni HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Serdar Ünal (xx) BEST BALIKESİR: Kelley (xxx) 14, Nichols (xxx) 14, Andrews (xxx) 15, Ofoegbu (xxx) 19, Golubovic (xx) 6, Yunus (xxx) 11, Pastal...

Best Balıkesir-Yeşil Giresun Belediyespor: 81-76

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Serdar Ünal (xx)
BEST BALIKESİR: Kelley (xxx) 14, Nichols (xxx) 14, Andrews (xxx) 15, Ofoegbu (xxx) 19, Golubovic (xx) 6, Yunus (xxx) 11, Pastal (xx), Ümit (xx) 2, Murat (xx) 
YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx) 18, Enes (xx) 6 , Emircan (xx) 2 , Okben (xxx) 21, Gill (xx) 11, İvanov (xxx) 12, Murry (xx) 6
1. PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 36-32
3. PERİYOT: 48-49
5 FAUL: Enes (37.44) (Y.Giresun)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında kalan Best Balıkesir, Yeşil Giresun Belediyespor'u nefes kesen maçta yendi: 81-76. Balıkesir ekibi bu sonuçla 13'üncü maçında ikinci, kendi evinde ise ilk galibiyetini aldı. Muratbey Uşak maçında iki maç ceza alan Başantrenör Hakan Demir ve kadro dışı bırakılan Randy Culpepper'in yokluğunda Yardımcı Antrenör Mustafa Mavili yönetiminde parkeye çıkan Balıkesir ekibi ilk periyotu 18-16, ilk yarıyı da 36-32 önde tamamladı.
İkinci yarıya daha iyi başlayan Giresun Belediyespor 23'üncü dakikada ilk kez öne 38-41 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 3'üncü periyodu da 48-49'luk skorla önde bitirmeyi başardı. 4'üncü periyotta Kelley'in devreye girmesiyle toparlanan Best Balıkesir, son 5 dakikaya girerken 63-56 öne geçerek üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürüp salondan 81-76 galip ayrıldı. Best Balıkesir'de Nichols 14 sayı ve 8 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ofeagbu 19, Andrews 15, Kelley 14 sayı ile oynadı. Yeşil Giresun Belediyespor'da Armstdead'ın 18, Okben'in 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55