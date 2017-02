Best Balıkesir umutlandı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi normal süresi 87-87 biten müsabakada uzatmada 100-92 yenen Best Balıkesir, kümede kalma yarışında umutlandı. Ligde 3 hafta sonra kazanmayı başaran Best Balıkesir, 3 galibiyete ulaşarak düşme hattının bir basamak üzerindeki Muratbey Uşak'la arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi.

Mavi beyazlı ekip'te Kadro dışı olan Culpepper'ı affedip, son olarak Petkimspor'dan ayrılan şutör guard Melih Yıldız'ı renklerine bağlayan Best Balıkesir'de yabancı uzun arayışı sürüyor. Maçı dördüncü periyot ve uzatmadaki iyi performansla kazandıklarını söyleyen Antrenör Hakan Demir, "Takım kimyasının bize kazandırabileceğini gördük. Bundan sonraki maçlarda da son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.