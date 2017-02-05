Best Balıkesir umutlandı

Mavi beyazlı ekip'te Kadro dışı olan Culpepper'ı affedip, son olarak Petkimspor'dan ayrılan şutör guard Melih Yıldız'ı renklerine bağlayan Best Balıkesir'de yabancı uzun arayışı sürüyor. Maçı dördüncü periyot ve uzatmadaki iyi performansla kazandıklarını söyleyen Antrenör Hakan Demir, "Takım kimyasının bize kazandırabileceğini gördük. Bundan sonraki maçlarda da son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Mavi beyazlı ekip'te Kadro dışı olan Culpepper'ı affedip, son olarak Petkimspor'dan ayrılan şutör guard Melih Yıldız'ı renklerine bağlayan Best Balıkesir'de yabancı uzun arayışı sürüyor. Maçı dördüncü periyot ve uzatmadaki iyi performansla kazandıklarını söyleyen Antrenör Hakan Demir, "Takım kimyasının bize kazandırabileceğini gördük. Bundan sonraki maçlarda da son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.