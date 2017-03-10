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Best Balıkesir umut arıyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 10 haftasına kurtuluş barajının 3 galibiyet altında ve düşme potasında giren Best Balıkesir, yarın Play-Off mücadelesi veren Gaziantep Basketbol'la evinde karşılaşacak. Balıkesir Yeni Spor...

Best Balıkesir umut arıyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 10 haftasına kurtuluş barajının 3 galibiyet altında ve düşme potasında giren Best Balıkesir, yarın Play-Off mücadelesi veren Gaziantep Basketbol'la evinde karşılaşacak.
Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları pota arkaları 10, normal tribünler 15 TL olarak açıklandı. Best Balıkesir, ligde 20 maçta 10 galibiyetle sondan ikinci sırada yer alırken, Gaziantep temsilcisi, 10 galibiyetle yedinci basamakta bulunuyor. Öte yandan Best Balıkesir, kadrosundaki yabancı oyun kuruculardan Randy Culpepper'la yollarını ayırdı. Balıkesir temsilcisinde bir süre kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen ABD'li oyun kurucu, ligde 14 maçta 14.6 sayı, 2 ribaund, 2.9 asist ortalamasıyla görev yaptı. Culpepper'ın gidişiyle Best'in kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 7'ye düştü.

     

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