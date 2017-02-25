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Best Balıkesir- Tofaş: 81-86

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () SALON: Balıkesir Yeni HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), İsmail Aydın (xx), Ahmet Tatlıcı (xx) BEST BALIKESİR: Culpepper (xxx) 19 , Delroy James (xxx) 19, Nichols (xx) 6 , Joey Dorsey (xx), Andrews (xxx) 11, Pastal (xx)...

Best Balıkesir- Tofaş: 81-86

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), İsmail Aydın (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)
BEST BALIKESİR: Culpepper (xxx) 19 , Delroy James (xxx) 19, Nichols (xx) 6 , Joey Dorsey (xx), Andrews (xxx) 11, Pastal (xx) 3, Ofoegbu (xxx)18, Ahmet (xx) 5
TOFAŞ : Barış (xxx) 18 , Crocker(xxx) 20 , Mejia (xxx) 16, Kaya (xx) 9, Copeland (xx) 10, Kadir (xx) 5, Caner (xx), İvanov (xx) 3, Palacios (xx) 5, 
1. PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 42-40
3. PERİYOT: 60-68
5 FAUL: Kaya (35.45) (Tofaş), Culpepper 39.42 (Best Balıkesir )

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Best Balıkesir, evindeki maçta Tofaş'a 81-86 yenildi. 
Maçın ilk periyodunda Best Balıkesir, James ve Nichols'la etkili oldu. Tofaş, Kaya ile sayılar buldu. Konuk takım ilk periyotu 18-20 önde tamamladı. 
Best ikinci periyoda Culpepper'in sayıları ile başlarken, 16-2'lik bir seri yakaladı ve 34-22 öne geçti. Tofaş, aldığı molanın ardından pres uygulayıp, farkı kapattı. İlk yarı Best'in 42-40'lık üstünlüğüyle sona erdi.
3'üncü periyota daha iyi başlayan taraf Tofaş oldu. Bursa temsilcisi bu periyotu 60-68'lik skorla bitirdi. 4'üncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip parkeden 86-81'lik galibiyetle ayrıldı. 
Tofaş'ta Barış 18 sayı ve 9 ribauntla yaldızlaştı. Crocker 20, Mejia 16 sayı ile oynadı. Best Balıkesir'de Culpepper ve Delroy James 19'ar, Ofoegbu'nun 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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