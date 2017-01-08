Best Balıkesir sonunu getiremedi
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanında ilk yarıyı önde kapatan Best Balıkesir, son periyottaki hatalarla rakibine 80-69 yenilmekten kurtulamadı. Best Balıkesir, bu skorla 14 maçta 2 galibiyette kalarak devreyi düşme...
08 Ocak 2017 Pazar 13:10
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanında ilk yarıyı önde kapatan Best Balıkesir, son periyottaki hatalarla rakibine 80-69 yenilmekten kurtulamadı. Best Balıkesir, bu skorla 14 maçta 2 galibiyette kalarak devreyi düşme hattında bitirmekten kurtulamadı. All-Star etkinliğinin gerçekleşeceği gelecek haftayı maç yapmadan geçirecek Best Balıkesir, ardından 21 Ocak'ta Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayarak ilk yarıyı tamamlayacak.
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