Best Balıkesir önüne bakacak

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Demir İnşaat Büyükçekmece galibiyetinin ardından Anadolu Efes'e deplasmanda 95-67 yenilen Best Balıkesir, kalan 12 haftada lige tutunmaya çalışacak. Best Balıkesir, düşme hattının tek basamak üzerindeki Muratbey Uşak'ın 2 galibiyet gerisinde bulunuyor. Antrenör Hakan Demir, "Anadolu Efes deplasmanında iyi oynamadık. Şu ana kadar oynadığımız basketbolun altında kaldık. Ligde haftaya Türkiye Kupası finalleri oynanırken bizim için bir ara var. Bu arayı iyi değerlendirmemiz şart" dedi.