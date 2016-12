SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 12 maçta tek galibiyet alan Best Balıkesir, 2016'nın son sınavında Yeşilgiresun Belediyespor'u 81-76 yenerek moral tazeledi. Kadro dışı kalan takımın yıldızlarından Culpepper'ın yokluğunda güçlü rakibini yenmeyi başaran Best Balıkesir, ligde kalma yarışında umutlandı.

Best Balıkesir, ligde haftaya Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.