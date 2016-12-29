Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

Best Balıkesir konuğu Yeşilgiresun Belediyespor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 12 maçta1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın yılın son sınavında Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırlayacak. Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları...

Best Balıkesir konuğu Yeşilgiresun Belediyespor
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 12 maçta1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın yılın son sınavında Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırlayacak.
Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları pota arkası 10, diğer tribünler 15 TL olarak açıklandı. Best Balıkesir'de Muratbey Uşak maçında aldığı cezası süren Antrenör Hakan Demir, bu karşılaşmada da benche giremeyecek. Konuk Yeşilgiresun, 6 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55