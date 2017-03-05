Best Balıkesir'in gücü yetmedi

Ligin 3'te 2'lik periyodu geride kalırken Best Balıkesir, 20 maçta 3 galibiyet, 17 mağlubiyetle son 10 haftada düşme hattında girdi. Kalan haftalarda kümeye tutunma mücadelesi verecek ekipte antrenör Hakan Demir, "Banvit karşısına devre arasına önde gerdik ama üçüncü periyottaki kötü oyunumuzla kaybettik. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız" dedi.
Ligin 3'te 2'lik periyodu geride kalırken Best Balıkesir, 20 maçta 3 galibiyet, 17 mağlubiyetle son 10 haftada düşme hattında girdi. Kalan haftalarda kümeye tutunma mücadelesi verecek ekipte antrenör Hakan Demir, "Banvit karşısına devre arasına önde gerdik ama üçüncü periyottaki kötü oyunumuzla kaybettik. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız" dedi.