Best Balıkesir'e Dorsey'de çare olmadı

Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu da bulunan Dorsey, 15 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı sayı atamadan 5 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 1 top kaybıyla tamamladı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Balıkesir temsilcisi, kalan 11 maçta küme düşmeme mücadelesi verecek.
Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu da bulunan Dorsey, 15 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı sayı atamadan 5 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 1 top kaybıyla tamamladı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Balıkesir temsilcisi, kalan 11 maçta küme düşmeme mücadelesi verecek.