Best Balıkesir'e büyük övgü

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde güçlü rakibi Darüşşafaka Doğuş'a evinde son saniyelerde 86-85 yenilerek devreyi 15 maçta 2 galibiyetle düşme hattında tamamlayan Best Balıkesir'e rakibinin dünyaca ünlü antrenörü David Blatt'tan övgü geldi.

Kariyerinde Maccabi Tel Aviv'le Euroleague şampiyonluğu, Rusya Milli Takımı'yle Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan, NBA'de Cleveland Cavaliers'a final oynatıp bu sezon Darüşşafaka Doğuş'la anlaşan Blatt, karşılaşmanın ardından, "Maçlardan sonra genellikle kazanan takım kutlanır ama ben kaybedeni kutluyorum. Bence Balıkesir mükemmel bir oyun oynadı. Antrenör Hakan Demir, ekibini müsabakaya çok iyi hazırlamış. Sezonun ilk bölümünde izlediğimden çok daha iyi bir takım olmuşlar. Eğer böyle oynamaya devam ederlerse ligde çok maç kazanırlar" diyerek Best Balıkesir'i kutladı.

Best Balıkesir antrenörü Hakan Demir ise güçlü rakipleri karşısında galibiyeti son topta kaçırdıklarını belirtirken, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarının bir kaç dakikası hariç üstünlüğümüz vardı. Muratbey Uşak karşılaşmasından sonra bu maçı da son topta kaybettik. Darüşşafaka Doğuş müsabakasıı bizim için dönüş maçı olabilirdi. Pes etmeden mücadelemisi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı

YENİ ROTA DORSEY

Transfer arayışlarını sürdüren Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le söz kesti, ancak imzayı beklemeye aldı. Oyun kuruculardan Culpepper'ın haftalardır kadro dışı olduğu Best, uzun transferiyle ilgili kararsız. Balıkesir temsilcisi Dorsey transferine kadroda kalacak gidecek isimlere göre karar verecek.

NBA'de daha önce Houston Rockets, Sacremento Kings ve Toronto Raptors formalarını giyen 33 yaşındaki Dorsey, Euroleague'de de şampiyonluk yaşadı. Dorsey, ülkemizde daha önce yarımşar sezon Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank'ta oynadı.

FOTOĞRAFLI