Best Balıkesir'den Dorsey bombası

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Best Balıkesir, bir süredir temas halinde olduğu Barcelona Lassa'dan ayrılan NBA patentli pivot Joey Dorsey'le sözleşme imzaladı.Dorsey'le daha önce de anlaşma aşamasına gelen ancak tek yabancı hakkı kaldığı için transfer konusunda kararsız kalan Best Balıkesir, imzayı internet sitesinden resmi olarak duyurdu.Kariyerinde NBA'de Houston Rockets, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Avrupa'da Caja Laboral ve Olympiakos formaları giyen 33 yaşında, 2.06 boyundaki Dorsey, ülkemizde Gaziantep Basketbol ve Galatasaray'da da oynadı. Dorsey, Olympiakos'ta Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Yıldız basketbolcunun gelişi sonrası pivotlardan Golubovic'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

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