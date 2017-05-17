Best Balıkesir'den buruk veda

Toplam 11 farklı yabancı oyuncu transfer ettiği sezon boyunca 30 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilen Balıkesir temsilcisi, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alacak. Best'in mevcut kadrosundaki 7 yabancının sözleşmeleri bitti. Alt ligde statü gereği 2 yabancı oynatabilen Best Balıkesir, yaz döneminde kadrosunu yenileyerek önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacak.
Toplam 11 farklı yabancı oyuncu transfer ettiği sezon boyunca 30 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilen Balıkesir temsilcisi, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alacak. Best'in mevcut kadrosundaki 7 yabancının sözleşmeleri bitti. Alt ligde statü gereği 2 yabancı oynatabilen Best Balıkesir, yaz döneminde kadrosunu yenileyerek önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacak.