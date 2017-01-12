Best Balıkesir, Delroy James ile anlaştı

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda 14 maçta 2 galibiyet alan Best Balıkesir, uzun forvet arayışlarına İtalya'nın Reggio Emilia takımından Delroy James'la anlaştı. Geçen yıl Rusya'nın BC Enisey takımında forma giyen 30 yaşında, 2.03 boyundaki James, 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Bu yıl İtalya'da 15 lig maçına 5.1 sayı, 3.5 ribaunt, 1.5 asist ortalaması yakalayan uzun forvet, Avrupa kariyerinde Bnei Herzelia, FMC Ferentino ve Enel Brindisi takımlarında da oynadı. Sezon başından bu yana Josh Selby, Michael Green ve Leon Williams'la yollarını ayırıp Culpepper, Kelley ve Andrews'u transfer eden Best Balıkesir ekibi, 2 hafta önce Culpepper'ı kadro dışı bırakmıştı. FOTOĞRAF