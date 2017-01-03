Best Balıkesir'de moreller yüksek

Bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ve yarışı bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Çoymak, "Bu hafta Pınar Karşıyaka'yı da yenmek istiyoruz. Transfer arayışlarımız sürüyor. Yabancı bir uzun forveti denenmek için Balıkesir'e getirdik ama performansını yeterli bulmadık. Yerli uzun da alabiliriz. Teknik heyetin raporuyla geçen hafta kadro dışı kalan guard Randy Culpepper konusunda ise yeni gelişme yok. Takımdan ayrı çalışıyor" şeklinde konuştu.
Bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ve yarışı bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Çoymak, "Bu hafta Pınar Karşıyaka'yı da yenmek istiyoruz. Transfer arayışlarımız sürüyor. Yabancı bir uzun forveti denenmek için Balıkesir'e getirdik ama performansını yeterli bulmadık. Yerli uzun da alabiliriz. Teknik heyetin raporuyla geçen hafta kadro dışı kalan guard Randy Culpepper konusunda ise yeni gelişme yok. Takımdan ayrı çalışıyor" şeklinde konuştu.