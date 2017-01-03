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Best Balıkesir'de moreller yüksek

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u yenerek ikinci galibiyetini alan Best Balıkesir'de Başkan Gafur Çoymak, iyi yolda olduklarını söyledi. Haftalardır iyi oynamalarına rağmen kırılma anlarında maç kaybettikerini...

Best Balıkesir'de moreller yüksek
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u yenerek ikinci galibiyetini alan Best Balıkesir'de Başkan Gafur Çoymak, iyi yolda olduklarını söyledi. Haftalardır iyi oynamalarına rağmen kırılma anlarında maç kaybettikerini dile getiren Çoymak, "Antrenörlük görevine Hakan Demir'in gelmesinden sonra ciddi bir ivme yakalamıştık ancak kazanamıyorduk. Son galibiyetle şanssızlığı kırdık" dedi.
Bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ve yarışı bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Çoymak, "Bu hafta Pınar Karşıyaka'yı da yenmek istiyoruz. Transfer arayışlarımız sürüyor. Yabancı bir uzun forveti denenmek için Balıkesir'e getirdik ama performansını yeterli bulmadık. Yerli uzun da alabiliriz. Teknik heyetin raporuyla geçen hafta kadro dışı kalan guard Randy Culpepper konusunda ise yeni gelişme yok. Takımdan ayrı çalışıyor" şeklinde konuştu.

   

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