Best Balıkesir'de kamp bitiyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'ne verilen All-Star arasını Antalya'da 5 günlüğüne kampa girerek değerlendiren Best Balıkesir, bu kentteki çalışmalarını yarın tamamlayacak. Best, kampın son gününde Antalyaspor'la hazırlık maçı oynadıktan...
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:46
SPOR Toto Basketbol Ligi'ne verilen All-Star arasını Antalya'da 5 günlüğüne kampa girerek değerlendiren Best Balıkesir, bu kentteki çalışmalarını yarın tamamlayacak. Best, kampın son gününde Antalyaspor'la hazırlık maçı oynadıktan sonra Balıkesir'e dönecek. Transferde son olarak ABD'li uzun forvet Delroy James ve geçen sezon da kadroda yer alan guard Ahmet Erdoğan'la anlaşan düşme hattındaki Best Balıkesir'de kadro dışı kalan oyun kuruculardan Culpepper ise halen takımdan ayrı çalışıyor.
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