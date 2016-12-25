Best Balıkesir'de hayal kırıklığı sürüyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'ne bu sezon yükselen Best Balıkesir, oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabildi. Son olarak 2 maç ceza alan antrenör Hakan Demir'den yoksun çıktığı deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 80-75 yenilen...
25 Aralık 2016 Pazar 13:13
SPOR Toto Basketbol Ligi'ne bu sezon yükselen Best Balıkesir, oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabildi. Son olarak 2 maç ceza alan antrenör Hakan Demir'den yoksun çıktığı deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 80-75 yenilen Best, ligde yalnız galibiyetsiz son sırada yer alan TED Ankara Kolejliler'i mağlup etmeyi başardı. Sezon başında yepyeni bir kadro kuran, ardından 3 oyuncuyla yollarını erken ayırıp yerlerine 4 takviye daha yapan Best Balıkesir, lig başladığından bu yana düşme hattında yer alıyor.
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