Best Balıkesir'de Hakan Demir belirsiz

Hakan Demir, takımı geçen yıl lige çıkaran antrenör Mete Babaoğlu'ndan 6 haftada 6 mağlubiyetle devraldığı Balıkesir temsilcisini kümede tutmayı başaramadı. Henüz antrenör konusunu gündeme almadıklarını belirten Başkan Gafur Çoymak, "Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sezonun bitmesini bekliyoruz. Sezon sonunda yönetimle genel değerlendirme yapacağız. Şu an Hakan Demir'in devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşmak için erken" dedi.
Hakan Demir, takımı geçen yıl lige çıkaran antrenör Mete Babaoğlu'ndan 6 haftada 6 mağlubiyetle devraldığı Balıkesir temsilcisini kümede tutmayı başaramadı. Henüz antrenör konusunu gündeme almadıklarını belirten Başkan Gafur Çoymak, "Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sezonun bitmesini bekliyoruz. Sezon sonunda yönetimle genel değerlendirme yapacağız. Şu an Hakan Demir'in devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşmak için erken" dedi.