Best Balıkesir'de Hakan Demir belirsiz

SPOR Toto Basketbol Ligi'nden bir sezon oynadıktan sonra küme düşen Best Balıkesir'de antrenör Hakan Demir'in göreve devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

Hakan Demir, takımı geçen yıl lige çıkaran antrenör Mete Babaoğlu'ndan 6 haftada 6 mağlubiyetle devraldığı Balıkesir temsilcisini kümede tutmayı başaramadı. Henüz antrenör konusunu gündeme almadıklarını belirten Başkan Gafur Çoymak, "Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sezonun bitmesini bekliyoruz. Sezon sonunda yönetimle genel değerlendirme yapacağız. Şu an Hakan Demir'in devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşmak için erken" dedi.