Best Balıkesir - Darüşşafaka Doğuş: 85-86

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Karabilecen (xx)

BEST BALIKESİR: Kelley (xx) 10 , James (xxx) 13, Nichols (xxxx) 25, Andrews (xx) 9, Golubovic (xx) 7, Ahmet (xx) , Ofoegbu (xxx) 17 , Yunus (xx), Ümit (xx) 4

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ : Wilbekin (xxx) 19, Birkan (xxx) 15, Moerman (xxx) 8, Anderson (xx) 6, Zizic (xxxx) 21, Bertans (xx) 8, Oğuz (xx), Furkan (xx) 2, Harangody(xx) 7,

1. PERİYOT: 21- 26

İLK YARI: 40 - 49

3. PERİYOT: 65- 67

5 FAUL: Zizic (36.10) (D. Doğuş )

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Best Balıkesir, zirvenin iddialı takımlarından Darüşşafaka Doğuş'u elinden kaçırdı: 85-86.

Darüşşafaka birinci periyodu Zizic ve Moerman'ın etkili performansıyla 21-26 önde tamamlarken ilk yarıda İstanbul temsilcisinin 49-40 lehine sona erdi. Üçüncü çeyrekte daha etkili olan Best Balıkesir son saniyede Delroy James'in üçlüğüyle farkı iki sayıya indirdi ve bu periyot 65-67 sonuçlandı. Balıkesir ekibi son periyodun başında Nichols'ın üçlüğü ile 68-67 öne geçti. Son saniyesine dek büyük mücadeleye sahne olan maçta Best Balıkesir son hücumu Kelley'le değerlendiremeyince maçı 85-86 kaybetti.

Darüşşafaka Doğuş'ta Zizic 21 sayı 6 ribaunt, Birkan 15 sayı ile oynadı. Moerman da 8 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Best Balıkesir'de Nichols'ın 25 sayısı ve 5 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi.