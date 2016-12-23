Best Balikesir çıkış arıyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 11 maçta 1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Cebeci Spor Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak karşılaşmayı Lig TV 3 yayınlayacak....
23 Aralık 2016 Cuma 11:07
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 11 maçta 1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Cebeci Spor Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak karşılaşmayı Lig TV 3 yayınlayacak. Best'te geçen hafta Muratbey Uşak maçının son anlarında hakemlere itiraz ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilen Antrenör Hakan Demir, takımın başında sahaya çıkamayacak.
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