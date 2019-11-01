Son Dakika
Beşiktaş’tan Karius açıklaması
Beşiktaş, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan...
SPOR 31.10.2019, 20:39
Beşiktaş, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5