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Beşiktaşlılar'dan Samsunspor'a destek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Beşiktaşlılar Taraftar Grubu üyeleri, Samsunspor'a destek olmak amacıyla başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' kampanyası kapsamında 220 adet forma satın aldı. Samsun'da 2015 yılından bu zamana kadar...

Beşiktaşlılar'dan Samsunspor'a destek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Beşiktaşlılar Taraftar Grubu üyeleri, Samsunspor'a destek olmak amacıyla başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' kampanyası kapsamında 220 adet forma satın aldı.
Samsun'da 2015 yılından bu zamana kadar çeşitli aktivitelerle adını duyuran Samsun Beşiktaşlılar Taraftar Grubu üyeleri, TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor'un 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular, teknik ve idari yönetimle bir araya geldi. Teknik Direktör Osman Özköylü ve futbolcularla sohbet eden grup üyeleri, daha sonra Samsunspor'a destek olmak amacıyla 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' kampanyası kapsamında 220 adet forma satın aldı. Grup üyeleri adına açıklama yapan Hasan Akkuş, aldıkları formaları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne ve Down Sendromlular Derneği'ne hediye edeceklerini söyleyerek, "Biz, yaşadığımız şehrin takımı olan Samsunsporumuzun her zaman yanındayız. Ben ve arkadaşlarım Samsunsporumuza bir nebzede destek olmak amacıyla bugün onlarla bir araya geldik. Bizleri iyi misafir ettiler. Tüm yönetime, teknik direktörümüz Osman Özköylü'ye ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Samsunspor'a destek olmak amacıyla başlatılan 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesine de destek olmak amaçlı satışa çıkartılan formalardan 220 adet aldık. Bu formalarımızı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne ve Down Sendromlular Derneği'ne hediye edeceğiz" dedi.
Grup üyeleri daha sonra günün anısına futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek, tatlı ikram ettiler.

FOTOĞRAFLI

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